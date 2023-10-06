Ральф Шумахер рассказал о вечеринке старшего брата после чемпионства в 2003 году

Ральф Шумахер, выступавший в Формуле-1 с 1997 по 2007 год, рассказал о вечеринке по поводу чемпионства его старшего брата Михаэля Шумахера в 2003 году.

«Михаэль добился больших успехов, но как мы их праздновали. В Сузуке это было необычно. Помню рваные джинсы и тому подобное, но это лишь часть. Это было очень весело. Я бы не хотел забыть те моменты.

Мы пошли в караоке-бар, они тогда ещё существовали. Там мы праздновали до пяти часов утра. Очень хорошо помню этот день, потому что потом мне пришлось лететь в Шанхай. Я не спал, и мне было очень плохо, но это всё равно были хорошие времена.

Ещё были экстремальные тренировки. Мой брат задал новый уровень физической подготовки. Там было не до вечеринок», — приводит слова Ральфа Шумахера Sport1.