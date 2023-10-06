Сайнс ответил, всегда ли «Феррари» давала ему машину и возможности, как у Леклера

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о взаимоотношениях с Шарлем Леклером, заявив, что в команде нет разделения на первого и второго пилотов. Испанец отметил, что такая ситуация создаёт преимущество «Феррари» над соперниками.

«Сейчас во всех командах есть конкуренция между гонщиками. Есть люди, которые говорят о первом и втором номере, когда речь идёт о «Феррари», что обостряет соперничество. Если у «Ферарри» и есть преимущество, так это наличие двух пилотов, которые прекрасно работают вместе, уважая друг друга, даже когда находятся очень близко на трассе. Мы обычно в 0,1 секунды в квалификациях, боремся на старте и по ходу гонки, но у меня никогда не было проблем с Шарлем. Ноль. Мы всегда пытаемся что-то придумать, и я не понимаю, почему у других действительно возникают проблемы.

У нас всегда одинаковые болиды и одинаковые возможности, каждый год и каждую гонку. Я никогда не чувствовал себя вторым. Если вы слышите переговоры по радио, то они только о том, чтобы помочь команде. Приоритет — оставаться впереди соперников, а не быть первым или вторым номером», — сказал Сайнс в интервью Correiere della Sera.

Карлос Сайнс является единственным пилотом не из «Ред Булл», победившим в гонке сезона-2023. Шарлю Леклеру удалось трижды финишировать на подиуме в текущем сезоне.