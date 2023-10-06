Цунода — о новом контракте: не хотелось бы недопонимания из-за слухов об «Астон Мартин»

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода выразил приверженность «Ред Булл», объяснив появившуюся информацию об интересе к нему со стороны «Астон Мартин». Напомним, Цунода выступает за «Альфа Таури» с сезона-2021.

«Честно говоря, я надеюсь, что у меня есть шанс попасть в «Ред Булл». Очевидно, я не хочу, чтобы в «Ред Булл» что-то неправильно поняли. Например, что я сейчас просто сосредоточен на «Астон Мартин» или что-то другое в этом роде.

Я в «Альфа Таури», и я всегда был с «Ред Булл» с 18-летнего возраста. Так что я сфокусирован на выступлениях за «Ред Булл», а не за «Астон Мартин». Надеюсь, не было недопонимания по этому вопросу, и, надеюсь, они всерьёз воспринимают моё будущее.

Если буду хорошо выступать, они будут воспринимать меня серьёзнее, а если плохо, то всё пойму. Я способен показать свой уровень, я бы хотел быть чуть более в игре», — приводит слова Цуноды перед Гран-при Катара Motorsport.

В сезоне-2023 Цунода трижды финишировал в топ-10. Его текущее соглашение с «Альфа Таури» рассчитано до конца 2024 года. В это же время заканчивается контракт Серхио Переса с «Ред Булл».