Хельмут Марко — про уикенд в Катаре: будем пить пиво и виски по сумасшедшим ценам

Советник «Ред Булл», 80-летний Хельмут Марко рассказал, как в команде будут праздновать возможное чемпионство Макса Ферстаппена на предстоящем Гран-при Катара. Марко также отметил, с какой проблемой финансового характера они могут столкнуться.

«Он явно хочет решить всё в субботу, и его шансы очень хороши. В прошлый раз в отеле мы пили пиво и виски по невероятным ценам, но оно будет стоить того.

Макс претерпел беспрецедентное развитие как личность. Как гонщик он удивляет нас снова и снова, например, квалификационными кругами, которые казались невозможными. Нет лимитов ожиданиям от него, его будущее кажется светлым», — приводит слова Марко PlanetF1.

Макс Ферстаппен может оформить третье чемпионство уже после спринтерской гонки в субботу за шесть гонок до конца сезона-2023.