«Не поддерживаю «Андретти». Хэмилтон объяснил свои слова о новой команде в Формуле-1

Британский пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон объяснил, что его желание увидеть новую команду в Формуле-1 никак не связано с заявкой «Андретти» на участие в чемпионате. Своё заявление британец сделал в ответ на пост журналиста в социальных сетях.

«Нет, я не поддерживаю «Андретти». Только идею новой команды в будущем, если это даст шанс сделать наш спорт более разнообразно представленным», — написал Хэмилтон в своих социальных сетях.

Ранее Хэмилтон заявлял, что считает количество команд на стартовой решётке недостаточным и хотел бы увидеть девушку-пилота. Напомним, Международная автомобильная федерация (ФИА) одобрила заявку «Андретти» на участие в Формуле-1. На данный момент ожидается подтверждение от организации.