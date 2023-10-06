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Пилоты «Альпин» обменялись мнениями после инцидента на Гран-при Японии

Пилоты «Альпин» обменялись мнениями после инцидента на Гран-при Японии
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Пилоты «Альпин» Эстебан Окон и Пьер Гасли поделились информацией о разбирательствах после ситуации, возникшей на «Сузуке» на Гран-при Японии, когда Гасли выражал недовольство требованиями команды вернуть позицию напарнику.

«Всё уже обсудили, и я оставлю этот вопрос. Как я уже сказал, мы всё обсудили, и у меня нет комментариев», — сказал Гасли перед Гран-при Катара.

«Мы обсудили эту ситуацию внутри команды, что важно в первую очередь, и мы знаем, как будем работать с этого момента. Решение не отличается от того, что было раньше, несколько лет назад.

К сожалению, в той гонке нам не удалось отвоевать ещё одну позицию, поэтому мы поменялись местами. Вообще, сейчас мы знаем как решать такие ситуации, и это самое главное», — приводит слова Окона PlanetF1.

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