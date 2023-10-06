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Тото Вольф: поздравлю «Ред Булл» в WhatsApp, если Макс Ферстаппен выиграет титул в Катаре

Тото Вольф: поздравлю «Ред Булл» в WhatsApp, если Макс Ферстаппен выиграет титул в Катаре
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф, пропускающий Гран-при Катара из-за перенесённой операции, ответил на вопрос, поздравит ли он «Ред Булл» в случае досрочного завоевания Максом Ферстаппеном титула чемпиона мира. Максу достаточно набрать три очка, чтобы досрочно стать победителем общего зачёта пилотов.

«Поздравлю ли я «Ред Булл» в случае завоевания Ферстаппеном чемпионского титула? Я поздравлю их, отправив сообщение в WhatsApp. Несмотря на всю конкуренцию, нужно оставаться честным спортсменом. Машина, команда, гонщик – «Ред Булл» в этом году эталон, и их можно только поздравить», — приводит слова Вольфа oe24.at.

Напомним, Тото Вольф пропускает уже второй Гран-при подряд, восстанавливаясь после операции. Перед этим он не смог присутствовать на Гран-при Японии.

Ранее Хэмилтон рассказал, как команда справляется с отсутствием Вольфа.

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