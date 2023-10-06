Серхио Перес уже восемь раз не смог выйти в третий сегмент квалификации в этом сезоне

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес уже в восьмой раз не сумел пробиться в третий сегмент квалификации в текущем сезоне Формулы-1.

Сегодня, 6 октября, мексиканец показал 13-й результат в квалификации Гран-при Катара. Победителем стал его партнёр по команде Макс Ферстаппен.

Напомним, Серхио Переса активно критикуют в этом сезоне из-за неудачных выступлений и большого отставания от товарища по команде. Многие эксперты считают, что Перес не соответствует уровню австрийского коллектива.

Гран-при Катара проходит с 6 по 8 октября. Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в зачёте пилотов одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В текущем сезоне Ферстаппен также лидирует в общем зачёте пилотов.