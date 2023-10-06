Сайнса вызвали к стюардам из-за эпизода с Ферстаппеном в квалификации Гран-при Катара

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший вызван к стюардам по итогам квалификации Гран-при Катара, сообщает Sky Sports.

По информации источника, испанский гонщик пообщается со стюардами на предмет опасного вождения из-за инцидента с лидером общего зачёта пилотов Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» во время второго сегмента квалификации Гран-при Катара. На прогревочном круге Сайнс блокировал голландца, долгое время не позволяя Максу обогнать его.

Напомним, Макс Ферстаппен продемонстрировал лучший результат в квалификации, Карлос Сайнс не сумел пробиться в третий сегмент, показав 12-е время.

Гран-при Катара проходит с 6 по 8 октября. В сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды. Ферстаппен может досрочно завоевать свой третий титул чемпиона мира Формулы-1, если наберёт по ходу текущего уикенда три очка.