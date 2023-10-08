Пиастри – о Гран-при Катара: определённо, самая тяжёлая гонка в моей жизни

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал выступление в гонке Гран-при Катара, состоявшейся сегодня, 8 октября.

Напомним, австралиец финишировал вторым, пропустив вперёд только трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл». По словам Пиастри, прошедший заезд стал тяжелейшим в его жизни.

«Я пилот дня? Думал, скажете, что я снова получил штраф! Напугали совсем. Я очень доволен. Первый поворот прошёл неплохо — и это был залог нашего плана перед гонкой. Темп был по-настоящему впечатляющим, а сама гонка, определённо, стала самой тяжёлой в моей жизни», — сказал Пиастри после выступления.

История Гран-при Катара Формулы-1