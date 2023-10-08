Ферстаппен: Гран-при Катара — в пятёрке моих самых трудных гонок!

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Катара, состоявшейся сегодня, 8 октября.

«Гонка для нас была решена на первом отрезке. Затем мы могли контролировать темп. Но гонка всё равно получилась тяжёлой. Теперь мы можем отметить титул, но впереди ещё несколько этапов, так что продолжим работать. Если честно, я предпочёл бы более традиционную гонку, в которой ты сам контролируешь шины. Этот аспект был одной из наших сильных сторон в этом году», — сказал Ферстаппен после выступления.

Победа в Катаре стала для Ферстаппена, досрочно завоевавшего титул, 14-й в нынешнем сезоне. Также 26-летний голландец установил новый рекорд серии по числу подряд (10).