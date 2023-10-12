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Ральф Шумахер считает, что «Мерседесу» придётся вмешиваться в борьбу Расселла и Хэмилтона

Ральф Шумахер считает, что «Мерседесу» придётся вмешиваться в борьбу Расселла и Хэмилтона
«Мерседес»
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Бывший пилот Формулы-1 немец Ральф Шумахер поделился мнением об аварии на Гран-при Катара между пилотами «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом.

«Льюис был на более мягких шинах, но просто не оставил Джорджу достаточно места. «Мерседес» выглядел быстрым, но команда потеряла много очков. Теперь ей придётся поработать над отношениями. Пилоты могут относиться друг к другу как хотят, но с этого момента команде придётся вмешиваться в борьбу, и она будет это делать», – приводит слова Шумахера Sky Sport.

Напомним, Хэмилтон, стартовавший третьим, вступил в борьбу с Расселлом и, проезжая первый поворот по внешней траектории, ударил его в левый бок, после чего сошёл с трассы и закончил гонку — его автомобиль получил тяжёлые повреждения. Победителем стал Ферстаппен. Расселл завершил гонку четвёртым.

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