Адвокаты Массы согласились на продление рассмотрения дела до 15 ноября

Бернардо Виана, адвокат экс-пилота Формулы-1 Фелипе Массы, сделал заявление о судебном разбирательстве в отношении судьбы чемпионата 2008 года. Команда Массы согласилась на продление сроков проведения внутреннего расследования.

«ФИА и Формула-1 завершают внутреннее расследование и запросили последнее продление первоначально запрошенного срока с 12 октября до 15 ноября. Мы согласились на этот заключительный период, потому что, если новая администрация действительно добросовестно рассмотрит этот вопрос, они наверняка придут к тому же выводу, что и мы, и многие люди во всём мире.

Мы хотели бы знать позицию нового руководства Формулы-1 по поводу недавно раскрытого скандала и несправедливости, с которой столкнулся Фелипе Масса», — приводит слова Вианы Crash.net.

Напомним, Фелипе Масса требует пересмотра результатов чемпионата 2008 года, в котором он уступил лишь одно очко в личном зачёте Льюису Хэмилтону. Иск Массы связан с признанием Нельсона Пике в совершении преднамеренной аварии на Гран-при Сингапура.