Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Адвокаты Массы согласились на продление рассмотрения дела до 15 ноября

Адвокаты Массы согласились на продление рассмотрения дела до 15 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Бернардо Виана, адвокат экс-пилота Формулы-1 Фелипе Массы, сделал заявление о судебном разбирательстве в отношении судьбы чемпионата 2008 года. Команда Массы согласилась на продление сроков проведения внутреннего расследования.

«ФИА и Формула-1 завершают внутреннее расследование и запросили последнее продление первоначально запрошенного срока с 12 октября до 15 ноября. Мы согласились на этот заключительный период, потому что, если новая администрация действительно добросовестно рассмотрит этот вопрос, они наверняка придут к тому же выводу, что и мы, и многие люди во всём мире.

Мы хотели бы знать позицию нового руководства Формулы-1 по поводу недавно раскрытого скандала и несправедливости, с которой столкнулся Фелипе Масса», — приводит слова Вианы Crash.net.

Напомним, Фелипе Масса требует пересмотра результатов чемпионата 2008 года, в котором он уступил лишь одно очко в личном зачёте Льюису Хэмилтону. Иск Массы связан с признанием Нельсона Пике в совершении преднамеренной аварии на Гран-при Сингапура.

Материалы по теме
Масса предположил, как проходил бы пересмотр итогов чемпионата, если бы иск подал Хэмилтон
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android