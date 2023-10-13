Масса предположил, как проходил бы пересмотр итогов чемпионата, если б иск подал Хэмилтон

Бывший бразильский пилот Формулы-1 Фелипе Масса ответил на вопрос по поводу возможной дискриминации по национальному признаку. Масса выразил надежду, что, если бы на его месте был Льюис Хэмилтон, подход к рассмотрению его иска был точно таким же. Ранее Фелипе заявил о готовности инициировать судебный процесс против Формулы-1 и Международной автомобильной федерации (ФИА) из-за итогов сезона-2008. Бразилец считает, что победить тогда должен был он.

«Конечно, самое главное — показать, что все равны. У каждого гонщика Формулы-1 должны быть одинаковые возможности. Не имеет значения, в какой стране он родился. Поэтому я очень надеюсь, что это не так. Ведь если что-то подобное есть, то ситуация очень серьёзная. Я думаю, что самое главное, чтобы всех уважали. Я не говорю, что меня не уважают, но я думаю, что всех нужно уважать одинаково», — приводит слова Массы Motorsport Brasil.

Напомним, иск Массы связан с тем, что бразильский пилот настаивает на отмене результатов Гран-при Сингапура из-за умышленной аварии, о которой признался бывший пилот «Рено» Нельсон Пике-младший. В случае отмены результатов той гонки Фелипе Масса опередил бы Льюиса Хэмилтона в личном зачёте сезона-2008.

Самые яркие Гран-при Сингапура Формулы-1: