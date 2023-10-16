Штайнер — о календаре Ф-1: если есть много икры, она перестаёт нравиться

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о календаре Формулы-1. В следующем сезоне будет проведено 24 Гран-при.

«Фанаты для нас в приоритете. Сейчас у нас есть продукт, который люди хотят видеть. Но я беспокоился о факторе насыщения. Когда чего-то слишком много, это начинает не нравиться. Если есть много икры, она перестаёт нравиться. Но на данный момент насыщения нет, потому что гонки такие разные.

24 этапа, как мне кажется, это предел. Но я бы не сказал, что число гонок нужно сократить до 19, если так пожелают команды. Мы здесь ради фанатов, потому что без них мы ничто. Они поддерживают нас. Но 24 — это максимум», — приводит слова Штайнера Total Motorsport.

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