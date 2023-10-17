Названы звёзды мирового спорта, которые вложили € 200 млн в покупку акций «Альпин»

Стали известны подробности относительно покупки 24% акций команды Формулы-1 «Альпин» на сумму € 200 млн. В конце июня этого года сообщалось, что в качестве инвесторов выступили Otro Capital, RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments (во главе с голливудским актёром Райаном Рейнольдсом).

Как информирует пресс-служба «Альпин», в покупку акций «Альпин» также вложились британский боксёр Энтони Джошуа, североирландский гольфист Рори Макилрой, игроки в американский футбол Трэвис Келси и Патрик Махоумс, защитник футбольного клуба «Ливерпуль» Трент Александер-Арнольд, испанский футболист Хуан Мата и инвестор Роджер Эренберг.

Фото: https://twitter.com/AlpineF1Team?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

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