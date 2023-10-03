В команде Ф-1 царит ненависть: англичане и французы не едят вместе и живут в разных отелях

Уже много лет продолжаются безуспешные попытки «Рено» вернуть себе былую славу в Формуле-1. С 2016 года у французов снова есть заводская команда, но перевести её из разряда твёрдых середняков в претенденты на победы никак не получается. Сменилось море руководителей, каждый из которых обещал светлое будущее, конкуренты успели рвануть вверх или рухнуть вверх, а французы так и топчутся на месте. И на прошлой неделе выяснилась ещё одна неожиданная причина подобной стагнации: оказывается, внутри команд царят странные средневековые нравы.

Босс концерна «Рено» Лука де Мео в нынешнем сезоне разогнал всё прежнее руководство «Альпин», а вот теперь посетил базу команды в английском Энстоуне и в яростной речи дал понять: с него довольно. Де Мео выступил с мощным 40-минутным обращением перед всеми сотрудниками в Энстоуне (включая боевых пилотов Окона и Гасли), а также мотористами из французского Вири-Шатийона, от которых потребовали подключиться по видеосвязи.

Главная тема в разносе де Мео – напряжённые отношения между британцами и французами, которые, как оказывается, на дух друг друга не переносят. «Вообще-то Столетняя война между Англией и Францией давно закончилась», — приводит слова де Мео французская «Экип».

Оказывается, во время Гран-при сотрудники из Англии и Франции всегда сидят за разными столами (это ещё куда ни шло), а порой доходит до того, что англичане останавливаются в одной гостинице, а для французов бронируют другую. Ничего себе командный дух! И как эти люди вместе стали чемпионами в 2005–2006 годах?

«Альпин» в сезоне-2023 Формулы-1 Фото: Mark Thompson/Getty Images

Де Мео заявил, что подобные «раскольнические» практики отныне под запретом. По словам босса, тем сотрудникам, которые прислушаются к его словам, ничто не угрожает, а вот сторонникам старых порядков пора готовиться к увольнению. Ну а чтобы сдружить два крыла команды, де Мео уже договорился об участии ста ключевых сотрудников из Энстоуна и Вири-Шатийона в общем тренировочном лагере во Франции, который организует Группа вмешательства национальной жандармерии Франции (проще говоря, французский спецназ).

Что касается сторонников старых порядков, то, говорят, к ним относился бывший спортивный директор «Альпин» Алан Пермейн — один из тех, кого недавно убрали из команды. Как рассказал один из пользователей Reddit (судя по его комментариям, имевший отношение к Вири-Шатийону), Пермейн был настроен резко антифранцузски, что, разумеется, не способствовало хорошей коммуникации между инженерами, отвечающими за шасси, и мотористами.

«Общения между Энстоуном и Вири фактически не существовало, — сообщил инсайдер Aernakin. — Существуют «хранители ворот», которые в 2023 году не могут отказаться от своих старых подходов. Например, я сам ни разу не был в Энстоуне. Знаете, про Пермейна можно многое рассказать, но не уверен, что мне позволено делать это в интернете. Короче, этой команде определённо нужны изменения рабочей культуры и принципов управления. Многие люди в Энстоуне рады, что он наконец ушёл. Но нет, Пермейн не был единственным парнем, из-за которого были проблемы. Он был одним из таких людей».

Отмар Зафнауэр и Алан Пермейн Фото: Clive Rose/Getty Images

Пользователь рассказал о ещё одной традиции, связанной с Пермейном. Когда в команду приходил новый руководитель, то он не мог наладить нормальный рабочий контакт с подчинёнными без одобрения Пермейна. В Энстоуне существовала традиция, согласно которой Пермейн и другие топ-менеджеры должны были пригласить нового руководителя в паб в пятницу. Если же они этого не делали, то тем самым давали понять сотрудникам, что пока не поладили с новым боссом — и все рабочие процессы шли наперекосяк. «Это могло занимать недели, если не месяцы», — поведал инсайдер.

Наконец, пользователь поделился мнением о нескольких бывших руководителях «Альпин»: «С Отмаром Зафнауэром не было никаких проблем. Просто его выбор был ошибкой: взгляды и идеи плохо соотносились с тем, как работает «Альпин». Абитебуль — это такой же Росси, только с некоторыми мемами. А вот уход Будковского — это досадно».

Пьер Гасли Фото: Clive Rose/Getty Images

Но вернёмся к теме. Итак, босс «Рено» вычистил всё прежнее руководство и разгромил существующие порядки в команде. При это де Мео заявил, что временный босс «Альпин» Бруно Фамен точно сохранит свой пост до конца 2023 года и в теории может стать постоянным руководителем. Важное заявление, после которого подчинённые не смогут исполнять поручения Фамена спустя рукава.

Интересно, что сам Фамен ещё до разноса от де Мео тоже обратил внимание на отсутствие единства внутри «Альпин». «Ключевой момент — сделать так, чтобы все люди работали вместе. У нас огромный потенциал, но трудность в том, чтобы все вместе работали на повышение конкурентоспособности. Вот эту ситуацию я сейчас оцениваю», — говорил Фамен совсем недавно. Не исключаем, что он поделился своими неутешительными замечаниями с де Мео…

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Также руководитель «Рено» признался, что поражён низкими темпами обновления инфраструктуры на базе в Энстоуне. «Как можно спокойно относиться к тому, что строительство нового симулятора длится уже два года? Да за два года можно построить целый автомобильный завод, который будет ежегодно производить 750 тысяч машин!» — кипятился де Мео.

Тут, правда, мы ему возразим: прямо сравнивать производство дорожных автомобилей и работу на базе команды Формулы-1 не слишком уместно. Подобную ошибку допускали многие автопроизводители, считавшие, что сейчас они просто перенесут в гонки свои успешные практики, и в итоге проваливавшиеся.

Напоследок отметим ещё один важный момент из заявления де Мео. Он заверил, что продавать команду Формулы-1 никто не собирается. «Рено» поддерживает программу Ф-1 и ждёт от неё успехов. Вот только вопросов хватает: есть ли у «Альпин» лидеры внутри коллектива, сможет ли этот коллектив стать единым и достаточен ли бюджет команды, чтобы для начала повторить рывки «Астон Мартин» и «Макларена»?