Гюнтер Штайнер: бывают дни, когда думаешь: «Какого чёрта я всё это делаю?»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что за исключением некоторых моментов его нынешняя работа доставляет ему удовольствие.

«Бывают дни, когда думаешь: «Какого чёрта я всё это делаю?» Но опять же, мне кажется, что заниматься тем, что тебе действительно нравится, это привилегия. Я не испытываю отвращения ни к чему из того, что делаю. Конечно, мне приходится выполнять работу, которую я ненавижу. Может быть, это случается ежедневно. Но это всего 50 минут или 20 минут. Например, разговор с каким-нибудь рыжеволосым журналистом», — приводит слова Штайнера RaceFans.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

Ранее Гюнтер поделился мнением о сложившемся в Формуле-1 положении дел, при котором в чемпионате выступают две команды, принадлежащие одному владельцу.