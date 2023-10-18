Риккардо поделился ожиданиями от возвращения в Формулу-1 после травмы

Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо высказался о своём возвращении после перелома руки, из-за которого он пропустил несколько гонок. Напомним, Риккардо вернётся за руль болида на Гран-при США, который пройдёт с 20 по 22 октября в Остине.

«Приятно вернуться! Моя рука стала намного лучше, и тренажёр был полезным способом оценки её состояния. Я пробовал работать за неделю до Гран-при Катара, но не чувствовал, что готов на сто процентов, поэтому я потратил остаток этой недели в Великобритании, проводя больше времени на симуляторе, и дошёл до того момента, когда я почувствовал себя полностью готовым к работе. Моя общая физическая форма в порядке, я продолжал тренироваться столько, сколько мог, хотя, очевидно, я не мог делать некоторые вещи одной левой рукой.

Было неприятно наблюдать за последними гонками, потому, что я принял участие всего в двух гонках после большого перерыва, и мне пришлось снова поставить выступления на «паузу», но на самом деле, время без гонок пролетело довольно быстро.

Наша машина немного изменилась с тех пор, как я в последний раз ездил на ней, но работа на симуляторе помогла получить представление о том, что принесли обновления. Я почувствовал небольшой их эффект, но думаю, что это тот случай, когда я почувствую обновления в полной мере, вернувшись за руль. Я был в Сингапуре, когда мы установили обновления, и было интересно услышать отзывы и комментарии, которые были в основном положительными. Так что мне не терпится убедиться во всём самому», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Альфа Таури».