Эксперт предложил вариант решения ситуации с контрактом Серхио Переса с «Ред Булл»

Известный обозреватель Формулы-1 Марк Хьюз рассказал, как следует поступить «Ред Булл» c мексиканским пилотом Серхио Пересом.

«Слушая руководителей «Ред Булл», не так уж трудно увидеть между строк их обеспокоенность сокращением отставания со стороны других команд в следующем году. На сегодняшний день уровень выступлений Переса не идёт в сравнение с уровнем Хэмилтона, Расселла, Леклера, Сайнса, Норриса и Пиастри.

Более того, контракты являются лишь стартовой точкой для обсуждений, если команда хочет отказаться от обязательств перед гонщиком или наоборот. У Даниэля Риккардо было соглашение с «Маклареном» до конца этого года, и в контракте не было никаких опций. И всё же Даниэль уже не там.

По иронии судьбы Риккардо может оказаться в плюсе, если, скажем, «Ред Булл» проинформирует Переса о желании расторгнуть контракт, но сделает это красиво, позволив Пересу объявить о завершении карьеры в Формуле-1. Таким образом это не будет выглядеть как публичное увольнение, он просто решит завершить долгую и достойную карьеру.

Он рассматривал нынешний сезон как последний шанс побороться за чемпионство, и он делал это на протяжении первых пяти гонок, но теперь он сможет полностью посвятить своё время растущей семье.

Тяжело представить, что Перес будет пользоваться спросом в других командах, учитывая его текущую форму, если «Ред Булл» решит расстаться с ним. Трудно предположить и то, что сам Перес проявит желание выступать за команду нижней части таблицы после столь долгой карьеры в Формуле-1. Как он сказал ранее в этом году: «Если бы я не верил, что могу выиграть титул, то не стал бы проводить так много времени вдали от семьи».

Почётный выход на пенсию станет отличным решением», – написал Хьюз в своей колонке на сайте Motor Sport Magazine.