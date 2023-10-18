На плакате около трассы Гран-при США пилотом «Астон Мартин» представили Друговича
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Механик гоночной команды «Кампос Рейсинг» опубликовал примечательную фотографию с подготовки к Гран-при США Формулы-1, который пройдёт 20–22 октября в Остине.
На баннере около Трассы Америк вывесили баннер, пилотами «Астон Мартин» на котором были представлены Фернандо Алонсо и резервист Фелипе Другович, а не Лэнс Стролл.
Позже механик написал, что начались работы по смене баннера, предположив ошибку со стороны организаторов:
«Формула-1 убирает часть плаката с изображением Друговича, так что, вероятно, это была просто ошибка».
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