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Палоу: уровень Алонсо близок к уровню Ферстаппена, лучшего гонщика на четырёх колёсах

Палоу: уровень Алонсо близок к уровню Ферстаппена, лучшего гонщика на четырёх колёсах
Alex Palou
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Пилот IndyCar Алекс Палоу, которого его конкурент по серии Августин Канапино назвал лучшим гонщиком современности, сравнил свой уровень с мастерством пилотов Формулы-1 Макса Ферстаппена и Фернандо Алонсо.

«Он (Канапино) просто очень любит меня, мы здорово ладим. Как бы то ни было, приятно слышать такое, но я бы не заходил так далеко. Считаю, что Ферстаппен на более высоком уровне в сравнении с остальными. Да, у него лучший болид, но он с лёгкостью выполняет невероятные вещи. Я возьму Августину выпить, но, наверное, это перебор.

Считаю, что Ферстаппен лучший пилот на четырёх колёсах, но Алонсо не так далеко. Тем не менее, учитывая даже уровень болида, Ферстаппен показывает нечто особенное — это показывает разница с напарником и десять побед подряд. С ним мы тоже хорошо ладим, потому что вместе занимаемся симрейсингом, где он тоже лучший. У него есть преимущество в сравнении с остальными, поэтому считаю, что он на более высоком уровне», — сказал Палоу в интервью AS.

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