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Култхард рассказал, как выиграл квалификацию Формулы-1, выпив за полчаса до неё

Култхард рассказал, как выиграл квалификацию Формулы-1, выпив за полчаса до неё
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Экс-пилот Формулы-1, британец Дэвид Култхард в беседе с Герхардом Бергером рассказал, что выступал на квалификации Гран-при Италии в Монце в 1995 году в состоянии алкогольного опьянения из-за того, что выпить его подговорили более старшие товарищи по стартовой решётке.

«Вы позвали меня и убедили, что в Монце является традицией выпить перед квалификацией шнапса. Я был молодым, впечатлительным гонщиком, а ты – победителем Гран-при. Там был и Ники [Лауда]. Конечно, вы, ребята, это подстроили, и я не хотел отказывать, поэтому они принесли три небольших рюмки, кажется, наполненных шнапсом. Хотя я уверен, что они пили воду», — сказал Култхард в интервью в подкасте Formula For Succes для официального сайта Формулы-1.

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