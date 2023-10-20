Глава «Росгонок» — о долге Ф-1: есть очевидное нежелание той стороны заплатить деньги

Генеральный директор компании «Росгонки» Алексей Титов рассказал о текущей ситуации с долгом Формулы-1 перед промоутерами Гран-при России. Пока Ф-1 не вернула вступительный взнос за отменённый этап 2022 года.

«Мы очень активно этим занимаемся, но есть сложности и с оказанием юридической помощи российским юрлицам в недружественных странах, и с денежными переводами: с валютой всё не так просто, как раньше. А ещё есть совершенно очевидное нежелание той стороны заплатить деньги, несмотря на то что они признают, что долг есть.

Все эти факторы учитываем, стараемся работать. Пока безуспешно, но мы не сдаёмся. Что-то подсказывает, что перед той стороной нужно повесить какую-то очень серьёзную страшилку типа суда — тогда, наверное, зашевелятся. Если мы обратимся в суд, то вероятность победы достаточно большая, и резонанс будет больше. Но мы надеемся, что рано или поздно трезвость ума в прекрасном королевстве возобладает и они придут в чувство», — заявил Титов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.