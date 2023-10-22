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Лэнс Стролл приехал на решётку, забыв, что должен стартовать с пит-лейна

Лэнс Стролл приехал на решётку, забыв, что должен стартовать с пит-лейна
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Забавный эпизод произошёл незадолго до старта гонки Гран-при США Формулы-1. Пилот «Астон Мартин» канадец Лэнс Стролл приехал на стартовую решётку, вероятно, забыв, что он должен начинать гонку с пит-лейна.

Напомним, ранее стало известно, что и Стролл, и Фернандо Алонсо будут стартовать с пит-лейна. Сообщается, что Алонсо выступит с предыдущей версией днища, а Стролл – на модифицированной версии обновления для Остина.

Старт гонки Гран-при США запланирован на 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Действующим победителем этапа является трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

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