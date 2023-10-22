Тем временем в Остине только что завершилась заключительная в этом году гонка женской серии F1 Academy. Свою первую победу в этом первенстве завоевала Джессика Эдгар из «Роден Карлин» — она захватила лидерство на старте и никому его не отдала.

Старт гонки F1 Academy в Остине Фото: twitter.com/f1academy

На второй позиции финишировала Нереа Марти из «Кампоса», а на третьей строчке расположилась представительница «Према» Марта Гарсия, которая ещё накануне гарантировала себе чемпионство.