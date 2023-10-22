В воскресенье на «Трассе Америк» в Остине пройдёт 19-й этап Формулы-1 сезона-2023 — Гран-при США. Вечером мы узнаем, сможет ли хоть кто-то бросить вызов трёхкратному чемпиону мира Максу Ферстаппену. Голландец был намного быстрее всех в субботнем спринте, однако на сей раз он будет стартовать не с поул-позишен, а только с шестого места, что делает его задачу сложнее. На поуле пилот «Феррари» Шарль Леклер, а его сосед по первому ряду — представитель «Макларена» Ландо Норрис. Может, с учётом вчерашнего темпа команды из Уокинга и хорошей стартовой позиции британец получит шанс на первую победу в карьере?
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До старта гонки остаётся чуть более трёх часов — самое время отметить, что предстоящий Гран-при станет сотым для Ландо Норриса и Джорджа Расселла. Они станут 78-м и 79-м в списке пилотов, которые провели в Формуле-1 сто или более Гран-при.
Ландо Норрис и Джордж Расселл
Фото: twitter.com/MercedesAMGF1
Тем временем в Остине только что завершилась заключительная в этом году гонка женской серии F1 Academy. Свою первую победу в этом первенстве завоевала Джессика Эдгар из «Роден Карлин» — она захватила лидерство на старте и никому его не отдала.
Старт гонки F1 Academy в Остине
Фото: twitter.com/f1academy
На второй позиции финишировала Нереа Марти из «Кампоса», а на третьей строчке расположилась представительница «Према» Марта Гарсия, которая ещё накануне гарантировала себе чемпионство.
Четверо пилотов стартуют с пит-лейна
Сразу четверо гонщиков начнут предстоящий заезд с пит-лейна. В «Астон Мартин» и «Хаасе» на фоне неудачных выступлений в субботу решили изменить настройки, что запрещено в условиях закрытого парка.
Много пилоты не потеряли. Так, Магнуссен квалифицировался 14-м, Хюлькенберг и Алонсо были на 15-й и 16-й позициях, а Стролл — лишь 19-м.
В итоге на 14-ю позицию поднимается Риккардо, Албон стартует 15-м, а Сарджент — 16-м.
Вспомнить события пятничной квалификации вы можете с помощью нашего материала.
Общий зачёт перед Гран-при США
Чуть более четырёх часов до старта Гран-при США — предлагаем вспомнить положение в турнирной таблице. Пусть чемпион уже определился и в личном, и в командном зачётах, определённая интрига всё же осталась.
Так, в борьбе за вице-чемпионский титул Льюис Хэмилтон накануне отыграл у Серхио Переса три очка и теперь эту пару разделяют 27 баллов.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 441 очко.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 228.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 201.
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 183.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 156.
6. Шарль Леклер («Феррари») — 151.
7. Ландо Норрис («Макларен») — 141.
8. Джордж Расселл («Мерседес») — 133.
9. Оскар Пиастри («Макларен») — 83.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 48.
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47.
12. Эстебан Окон («Альпин») — 44.
13. Александер Албон («Уильямс») — 23.
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 10.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 9.
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 6.
17. Юки Цунода («Альфа Таури») — 3.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.
19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.
20. Логан Сарджент («Уильямс») — 0.
21. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.
22. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 0.
В Кубке конструкторов борьбы больше. «Феррари» отыграла у «Мерседеса» одно очко и уступает 27 баллов, а в борьбе за четвёртое место между «Астон Мартин» и «Маклареном» осталось всего шесть очков.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 669 очков.
2. «Мерседес» — 334.
3. «Феррари» — 307.
4. «Астон Мартин» — 230.
5. «Макларен» — 224.
6. «Альпин» — 92.
7. «Уильямс» — 23.
8. «Альфа Ромео» — 16.
8. «Хаас» — 12.
10. «Альфа Таури» — 5.
Если пропустили вчерашний спринт, все подробности заезда найдёте в нашем материале.