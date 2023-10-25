Исак Хаджар — о тренировке за рулём «Альфа Таури»: с детства мечтал попасть в Формулу-1

Пилот молодёжной системы «Ред Булл» Исак Хаджар высказался о предстоящем дебюте за рулём болида «Альфа Таури» в свободной практике в рамках Гран-при Мексики Формулы-1.

«Я очень рад возможности выступить в Формуле-1, но в то же время немного боюсь, поскольку никогда не управлял болидом Формулы-1. Сделать это впервые на официальной тренировке Гран-при – это нечто. Команда не ставила передо мной никаких целей, поэтому я не чувствую особого давления и думаю, что подготовлен настолько хорошо, насколько могу.

После того как Даниэль получил травму и вмешался Лиам, я проделал гораздо больше работы на симуляторе, чтобы помочь гонщикам подготовиться, поэтому я хорошо понимаю, как работают все механизмы управления. Я провёл время в Фаэнце, знакомясь с командой, и инженер, который будет работать со мной в первой тренировке, также был со мной во время работы на симуляторе, так что мы уже знаем друг друга. Высота Мексики означает, что это необычная трасса с меньшей прижимной силой, чем обычно, но мне не терпится сесть в машину и сделать всё возможное для команды. С тех пор, как я начал заниматься картингом в детстве, я мечтал попасть в Формулу-1, и я хочу поблагодарить «Альфа Таури» и «Ред Булл» за предоставленную мне прекрасную возможность», — приводит слова Хаджара пресс-служба «Альфа Таури».