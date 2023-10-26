Даниэль Риккардо ответил на вопрос, сможет ли он когда-то стать чемпионом Формулы-1

Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо выразил уверенность в способности выигрывать Гран-при, а на вопрос о чемпионстве не смог дать однозначного ответа.

«Верю ли я, что всё ещё могу выигрывать гонки? Абсолютно. Стану ли я когда-нибудь чемпионом? Я бы с удовольствием сказал, что да. Но, честно говоря, я не знаю. Не могу сказать, что это определённо произойдёт, но если я в конечном итоге выиграю достаточное количество гонок и это приведёт меня к титулу чемпиона мира, тогда, чёрт возьми, да», — сказал Риккардо на канале Sky Sports F1 в YouTube.

Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»:

Ранее Даниэль поделился мнением о возможном возвращении в «Ред Булл», где он выступал с 2014 по 2018 год.