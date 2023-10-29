Ральф Шумахер предположил, что у «Астон Мартин» закончились старые идеи «Ред Булл

Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о работе технического директора «Астон Мартин» Дэна Фэллоуза, который раньше работал в «Ред Булл» и предположил, что его ноу-хау могли потерять свой эффект относительно начала сезона.

«Если сравнивать болиды, то «Астон Мартин» больше всего похож на «Ред Булл», и на это есть причина. Не только из-за того что пришёл Фэллоуз, но и из-за других сотрудников, у которых хорошая память.

Надеюсь, после Мексики они снова обретут свою форму. После Мексики мы, конечно, узнаем больше, но что если бывший сотрудник «Ред Булл» был способен внедрить некоторые из ноу-хау его бывшей команды, а теперь его запас идей просто иссяк, и он не знает о дальнейшем развитии команды? В любом случае, это может быть причиной стагнации в производительности», — сказал Шумахер Sky Sport Germany.