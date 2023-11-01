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«Сочи Автодром» начнёт работу в новой конфигурации с 15 декабря

«Сочи Автодром» начнёт работу в новой конфигурации с 15 декабря
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Новая конфигурация «Сочи Автодрома» длиной 2,3 км начнёт работу с 15 декабря этого года, информирует официальный сайт трека.

Как сообщалось ранее, выход из первого поворота и 12-й поворот сомкнутся в малое кольцо. Судя по изображению, представленному на сайте автодрома, в этом месте также появится трибуна.

Новая конфигурация «Сочи Автодрома»

Новая конфигурация «Сочи Автодрома»

Фото: Официальный сайт «Сочи Автодрома»

Технические работы по изменению трассы начнутся после проведения 3-4 ноября на текущей конфигурации длиной 5848 м четвёртого этапа Кубка России по кольцевым гонкам на выносливость СМП РСКГ (эндуранс).

Гоночная трасса в Сочи принимала гонки Формулы-1 с 2014 по 2021 годы.

После изменений медальная площадь станет более доступной для посетителей Олимпийского парка в связи с тем, что на ней уберут заборы, предназначенные для Формулы-1. Существующее покрытие всего трека останется нетронутым. На автодроме сохранят возможность оперативно восстановить первоначальную конфигурацию трассы.

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