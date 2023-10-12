Трасса Формулы-1 в Сочи — всё. Предсказуемая гибель бывшей гоночной столицы России

Представители федеральной территории Сириус официально объявили о существенном сокращении стационарной части «Сочи Автодрома»: теперь на постоянной основе будет работать лишь небольшая часть трассы длиной в пару километров. Объясняем, как вышло, что экс-трасса Формулы-1 фактически ушла в прошлое.

Что изменится?

С момента завершения строительства в 2014 году «Сочи Автодром» являлся стационарной трассой: то есть её не разбирали между гонками и могли использовать ежедневно. Соответственно, на своих местах оставались все ограждения, а перемещаться по некоторым зонам Олимпийского парка Сочи можно было только с помощью мостов. Не самый удобный вариант для обычных посетителей парка, а для людей с ограниченными возможностями — тем более.

Напомним, решение о строительстве «Сочи Автодрома» приняли в тот момент, когда Олимпийский парк и все объекты уже активно строились. Трассу пришлось вписывать хоть как-то, идя на компромиссы и определённые неудобства для всех сторон. Сделать так, чтобы трек Ф-1 «не мешался» парку, не представлялось возможным.

Теперь на большей части трассы отбойники уберут и сделают единое пешеходное пространство — так, как это было во время Игр 2014 года. На ежедневной основе продолжит функционировать только малая часть трассы длиной 2,3 км с десятью поворотами. В этой конфигурации после стартовой прямой трасса не доходит до ледовой арены «Айсберг» и поворачивает вправо — туда, где во время Гран-при Формулы-1 размещался паддок гонок поддержки. После небольшой петли пользователи сокращённой трассы обнаружат себя около 12-го поворота большого круга «Сочи Автодрома» и отправятся на оставшийся прежним финальный сектор.

Новая конфигурация — серая связка после первого поворота, выходящая к 12-му Фото: FIA

Зачем так сделали

О том, что «Сочи Автодрому» грозит сокращение или вовсе полное закрытие, поговаривали с 2021 года — с момента, когда стало известно о грядущем переезде Гран-при России в Ленинградскую область на трассу «Игора Драйв».

Разрыв Формулы-1 с Россией и полная пропажа всех международных соревнований убрали последние аргументы в пользу сохранения «Сочи Автодрома» в прежнем виде. Если прежде можно было мечтать, что Сочи примет, например, этап чемпионата мира по гонкам на выносливость или «прогрессивную» Формулу-Е, то теперь содержать в России вторую трассу такого уровня оказалось окончательно бессмысленно. Для внутрироссийских соревнований хватает автодромов попроще.

Будем откровенны: все эти заборы и мосты сильно мешались образовательному центру Сириус, которому передали целый ряд олимпийских объектов и весь Олимпийский парк в целом. Трасса Ф-1 мешала реконструкции парка и его полноценному функционированию, проведению масштабных мероприятий. А кого-то из местных жителей — включая весьма обеспеченных — раздражали выхлопные газы и шум от гоночных машин.

Теперь добраться до Медальной площади можно будет без моста над трассой Фото: Clive Mason/Getty Images

Первые признаки того, что в привычном виде автодрому не быть, появились ещё в конце 2021 года, когда под предлогом борьбы с шумом и автохулиганами запретили проводить заезды. Тогда трассу и гоночные активности на ней удалось отстоять благодаря общественному резонансу, который вызвал своим сообщением в социальных сетях Аркадий Цареградцев. Популярный пилот, команда которого базируется на «Сочи Автодроме», в межсезонье проводил на трассе сверхпопулярный турнир по дрифту, и, естественно, в новых условиях это было невозможно. Волна праведного народного гнева позволила отстоять трек в привычном виде, и на пару лет ситуация устаканилась.

Защитить трассу удалось в том числе и за счёт подписанного трёхлетнего контракта на проведение Кубка мира по кузовным гонкам WTCR, первая гонка которого состоялась в Сочи в конце 2021 года. Правда, она же оказалась и последней: в феврале 2022 года стало понятно, что никаких международных серий в обозримом будущем на автодроме не будет. А к концу прошлого года очевидно оказалось, что и презентаций новых автомобилей и крупных корпоративных мероприятий треку не светит — по сути, вся активность на «Сочи Автодроме» сводилась к паре-тройке гоночных уикендов российских турниров в год, прокату автомобилей и периодической работе школы водительского мастерства да тестовым сессиям. Естественно, что столь масштабный объект с инфраструктурой, требующей круглогодичной и весьма затратной поддержки, за счёт такого количества событий просто не выжил бы.

Льюис Хэмилтон на той части трассы, что теперь будет закрыта Фото: Mark Thompson/Getty Images

Что это значит для будущего трассы

Администрация Сириуса подчёркивает, что формально большой круг «Сочи Автодрома» никто не убивает: гоночное полотно останется на месте, никаких капитальных объектов не появится.

«Существующее покрытие всего трека останется нетронутым — на автодроме сохранят возможность в любой момент оперативно восстановить первоначальную конфигурацию трассы в случае возвращения «Королевских гонок» или их аналогов в «Сириус», — заверяют в релизе. Впрочем, мы все понимаем, что ни Ф-1, ни других соревнований со статусом этапа чемпионата мира в Сочи не предвидится.

Что касается сохранённой части трассы, то её дистанция маловата даже для внутрироссийских соревнований. 2,3 км — несерьёзно для СМП РСКГ, где в сезоне-2023 самой короткой трассой было «Нижегородское кольцо» с его 2850 метрами и 12 поворотами. Недаром во всё том же официальном сообщении глава администрации «Сириуса» Дмитрий Плишкин анонсировал следующее: «Мы сохраним функционал для проведения соревнований по автоспорту и даже добавим новый. Конфигурация трассы позволит сделать ее базой для развития беспилотных технологий и проведения соревнований среди беспилотных автомобилей».

Финал Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России — 2019» в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Так что будущее «Сочи Автодрома» — гонки беспилотников, тест-драйвы, гоночное такси, конкурсы для водителей автобусов. Дрифт? Тут вопрос, ведь раньше заезды RDS GP проходили на той части трассы, что пойдёт под нож. Посмотрим, насколько организаторов чемпионата устроят варианты на новой конфигурации. Но это маловероятно — Гран При Российской Дрифт Серии все свои этапы проводит исключительно на стационарных автодромах, а в новой версии трека в Сириусе места под подходящий оцениваемый участок не видится. Проводить же финал главного турнира России по дрифту на прямоугольной бетонной площадке — то же самое, что устраивать заезды на парковке у гипермаркета. Ехать на Чёрное море ради такого не захотят ни пилоты, ни зрители. Впрочем, не исключено, что какие-то варианты всё же будут найдены — возможно, на время уикенда RDS GP (на минуточку, самой популярной автоспортивной серии страны) будут воссоздавать необходимую часть трассы, возможно, устроителям турнира удастся вписать оцениваемый участок в новую конфигурацию трассы. Как говорится, будем посмотреть.

Пока же, несмотря на заверения администрации Сириуса, организаторы гонок не спешат с планированием своих уикендов на сезон-2024. Если в этом году «Сочи Автодром» открывал сезон СМП РСКГ, то в следующем он должен его закрывать, и то при условии, что серию устроит новый вариант трека. Никто не хочет ставить свои этапы на Чёрном море в самом начале грядущего сезона — слишком высоки риски. И что трассу не успеют переделать вовремя, и что вообще получится что-то неудобоваримое для гонок, и что спортсмены не захотят отправляться в поездку на юг ради того куцего кольца, которое предложено сейчас — несколько 90-градусных поворотов не выглядят таким уж интересным событием для искушённых гонщиков.

Увы, не стоит исключать, что нынешнее решение – лишь промежуточное. Если содержание малого кольца «Сочи Автодрома» не будет окупаться, не исключаем, что закроют и оставшуюся часть трассы. На главной трибуне давно работает музей, там можно разместить офисы, тем более что коворкинг в стенах некогда гордости российского автоспорта уже запущен. Под аренду же можно переоборудовать и многие помещения пит-билдинга и зданий в паддоке.

Возможно, мы слишком сгущаем краски, но территория близ автодрома уже активно застраивается, да и в целом такая площадь в Сириусе слишком привлекательна, чтобы прозябать в виде асфальтовой ленты, обрамлённой бетонными отбойниками и рядами заборов, на которой жизнь возникает считаные уикенды в году. Вообще, предложенный вариант реформирования трассы и выглядит как способ её закрыть окончательно: в новой конфигурации она особого интереса не представляет, что потенциально способно привести к снижению интереса к автодрому, а в отсутствие активностей при одних только затратах уже можно будет прикрыть лавочку целиком. И лишить таким образом страну уникального спортивного объекта — единственного в России автодрома, где ездить можно круглый год.

Так или иначе, «Сочи Автодром» в своём могучем «формульном» виде перестаёт существовать, а нам остаётся только вспоминать сумасшедший Гран-при 2021 года, которым трасса красиво попрощалась с Формулой-1. Сама того ещё не подозревая.