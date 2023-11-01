Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джо Сейвуд: нет никаких признаков, что «Альфа Ромео» останется в Формуле-1 в 2024 году

Джо Сейвуд: нет никаких признаков, что «Альфа Ромео» останется в Формуле-1 в 2024 году
Комментарии

Известный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд поделился мыслями о команде Формулы-1 «Альфа Ромео». Напомним, бренд «Альфа Ромео» прекратит сотрудничество со швейцарской компанией «Заубер» в конце 2023 года. Ранее сообщалось, что бренд может стать новым титульным спонсором американской команды «Хаас».

«В «Заубере», похоже, мало что происходит с инвестициями: швейцарская команда работает над автомобилем этого года, но, кажется, движется к следующему изменению названия, поскольку «Альфа Ромео» уйдёт из Формулы-1. Нет никаких признаков того, что «Альфа Ромео» будет делать что-то ещё в «Королевских гонках» в 2024 году. Есть предположения, что в будущем компания обратит внимание на чемпионат мира по гонкам на выносливость. При этом ходят слухи, что в 2026 году она возьмёт на себя проект Peugeot LMH— более привлекательный бренд в спорте, чем скучный старый Peugeot, в котором недавно заявили, что придерживаются ставки на массовый рынок, а не пытается увеличить продажи за счёт создания мелкосерийных брендов и моделей», — написал Сейвуд на своём сайте.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

Материалы по теме
Валттери Боттас оштрафован за столкновение с Лэнсом Строллом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android