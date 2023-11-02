Бернольди рассказал о сообщении Шумахера после памятного Гран-при Монако сезона-2001

Экс-пилот Формулы-1 бразилец Энрике Бернольди рассказал о сообщении от легендарного гонщика Михаэля Шумахера после Гран-при Монако в 2001 году, когда, будучи пилотом аутсайдера «Эрроуза», Бернольди сдерживал претендента на чемпионский титул Дэвида Култхарда на протяжении 35 кругов.

«Меня вызвали на пресс-конференцию с Дэвидом, Михаэлем и Жаком [Вильнёвом]. Я сижу и помню, что первый вопрос был Энрике Бернольди, и я думаю: «Я рядом с Михаэлем Шумахером, Дэвидом Култхардом, Жаком Вильнёвом, зачем выбирать меня для вопросов?»

Вопрос был о Монако, и Михаэль выхватил микрофон и не позволил мне ответить, сказав: «Заканчивайте, ребята, он сделал то, что должен был, и я надеюсь, что, если он вновь окажется в такой ситуации, он повторит, что сделал». Я получил от него сообщение в ночь после гонки в Монако, в котором говорилось, что я поступил абсолютно правильно», — сказал Бернольди в подкасте Beyond The Grid для официального сайта Формулы-1.