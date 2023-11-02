Хэмилтон пришёл в паддок Гран-при Бразилии в куртке с изображением Айртона Сенны

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон посетил паддок Гран-при Бразилии в наряде, посвящённом Айртону Сенне, который был его кумиром в детстве.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Напомним, Сенна погиб 1 мая 1994 года в результате аварии на Гран-при Сан-Марино в Имоле. Ему было 34 года. За день до этого в квалификации Гран-при Сан-Марино ушёл из жизни австрийский гонщик Роланд Ратценбергер. Позже в рукаве комбинезона Сенны был найден австрийский флаг: судя по всему, выступление в гонке он хотел посвятить погибшему Ратценбергеру.

Гран-при Бразилии состоится с 3 по 5 ноября.

Семь самых эпичных Гран-при Бразилии Формулы-1:

Ранее Хэмилтон высказался об увольнении из «Мерседеса» Майка Эллиота, занимавшего должность главы аэродинамического отдела и технического директора.