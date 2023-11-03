«Я проехал довольно паршивый круг». Стролл — о третьем месте в квалификации

Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл высказался о третьем месте в квалификации Гран-при Бразилии. Третий сегмент был завершён досрочно из-за сильного дождя.

«Машина вела себя отлично на протяжении всей сессии. Третий сегмент был непростым. Я проехал довольно паршивый круг, скользил, пропускал апексы, но этого, как оказалось, хватило, чтобы стать третьим. Результат отличный. В последнюю пару уикендов было непросто, очень тяжёлый уикенд в Мексике, но сегодня — хороший день», — рассказал Стролл в интервью сразу после квалификации.

Лучший результат в квалификации Гран-при Бразилии показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Гран-при Бразилии проходит с 3 по 5 ноября.