Стролл оценил успешность обновлений «Астон Мартин» на Гран-при США

Пилот «Астон Мартин» канадец Лэнс Стролл оценил успешность обновлений после Гран-при США, прошедшего 20-22 октября в Остине.

«Реализация обновлений в спринтерский уикенд всегда была связана с некоторыми проблемами из-за ограничения на свободные практики, но команда усердно работала над подготовкой, и, учитывая, что мы приближаемся к последним гонкам сезона, мы хотели поставить их на машину как можно скорее.

После того как мы решились внести изменения и стартовать с пит-лейна, машина стала лучше управляться, и я считаю, наша воскресная гонка действительно показала, что обновления работают. У меня было гораздо больше сцепления, особенно в поворотах, а это давало возможность обгонять машины, которые мы с трудом обходили в недавних гонках», — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».