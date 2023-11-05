Риккардо заявил, что вторая зона DRS мешает обгонам в «эсках»

Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо рассказал о спринте, который прошёл в субботу на автодроме «Интерлагос» в рамках Гран-при Бразилии. Риккардо отметил особенность трассы и расположенных на ней зон DRS.

«С одной стороны было приятно участвовать в противостоянии. Очевидно, что гонка не была скучной, так что я удовлетворён. Однако моя копилка разочарования также полна, потому что у нас, очевидно, был хороший темп, чтобы набрать очки и каждый раз, когда я обгонял Карлоса [Сайнса], он получал DRS во втором пороте и далее.

Это чувствуется, будто ты его проходишь и завершаешь обгон, но затем просто пропускаешь его с DRS. Кажется, что точка детекции там была всегда, но это немного разочаровывает. Это побуждает вас не атаковать в первом повороте. Я изучу, можно ли стратегически проводить более хорошие обгоны завтра.

Разочарован собой в восьмом повороте, когда оставил свободную зону для Оскара [Пиастри]. Тогда было немного неприятно, потому что я был посередине, конечно, пытался обогнать Карлоса, но также старался наблюдать за Оскаром и просто оставил ему слишком много пространства. Я потерял несколько кругов за ним, но потом обогнал, и в чистом воздухе за несколько кругов мы вернули темп, догнали Карлоса, но нам не хватило одного круга. Льюис [Хэмилтон] тоже был рядом, так что мы могли бы быть выше», — приводит слова Риккардо Motorsport Week.