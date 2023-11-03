Цунода рассказал, почему не он, а Риккардо претендует на роль пилота «Ред Булл»

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода объяснил, почему его напарник по команде Даниэль Риккардо, а не он рассматривается экспертами в качестве фаворита на замену Серхио Пересу в «Ред Булл».

«У Даниэля больше опыта, у Даниэля также больше фанатов. Он один из наиболее ценных пилотов, которым доверяют, так что это имеет смысл. Мне просто нужно показывать себя, тогда все поймут, что я могу занять это место.

У Чеко есть контракт на следующий сезон, так что мы ничего не можем поделать, вряд ли это как-то можно изменить. Мне просто нужно показывать результаты, вот и всё.

Даниэль здорово себя проявляет. После ухода из «Макларена» ему комфортно управлять нашим болидом, особенно в сравнении с тем, что было в предыдущих командах. В нём есть энергия «Ред Булл», стиль «Ред Булл», я думаю, это то, что нужно команде.

Тем не менее я не беспокоюсь о том, что не смогу его победить. Я по-прежнему уверен, что способен его победить, и я всё ещё учусь у него», – приводит слова Цуноды Autosport.