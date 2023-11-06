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Фернандо Алонсо сравнялся по числу подиумов с Аленом Простом

Фернандо Алонсо сравнялся по числу подиумов с Аленом Простом
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо после Гран-при Бразилии сравнялся по числу подиумов с Аленом Простом (по 106).

Гонщики с наибольшим количеством подиумов в Формуле-1:

1. Льюис Хэмилтон — 198.
2. Михаэль Шумахер — 155.
3. Себастьян Феттель — 122.
4-5. Ален Прост — 106.
4-5. Фернандо Алонсо — 106.

Напомним, на Гран-при Бразилии Алонсо занял третье место.

Гран-при Бразилии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.
2. Ландо Норрис («Макларен») +8,277.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +34,155.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +34,208.
5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +40,845.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +50,188.
7. Пьер Гасли («Альпин») +56,093.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.02,859.
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.09,880
10. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
11. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
13. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1 круг.
14. Оскар Пиастри («Макларен») +2 круга.

Джордж Расселл («Мерседес»), Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Александер Албон («Уильямс») — сошли.

Шарль Леклер («Феррари») — не участвовал в гонке.

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