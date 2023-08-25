Все главные рекорды Формулы-1: победы в гонках, титулы, очки и другие достижения
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Вся главная информация о чемпионате мира — в одном обновляемом материале.
- Гонщики — победители Формулы-1 (выигрыши Гран-при)
- Гонщики с наибольшим количеством подиумов в Формуле-1
- Гонщики — чемпионы Формулы-1
- Гонщики — обладатели поул-позишен в Формуле-1
- Обладатели быстрейших кругов в Формуле-1
- Гонщики, набравшие больше всего очков в Формуле-1
- Гонщики — рекордсмены по участию в Гран-при Формулы-1
- Самые молодые гонщики Формулы-1
- Самые старые гонщики Формулы-1
- Победители Гран-при
- Обладатели Кубка конструкторов Формулы-1
- Обладатели поул-позишен
- Команды-лидеры по участию в Гран-при Формулы-1
- Страны, принявшие больше всего Гран-при Формулы-1
- Трассы, принявшие больше всего Гран-при Формулы-1
Рекордсмены среди гонщиков Формулы-1
Гонщики — победители Формулы-1 (выигрыши Гран-при)
|Место
|Гонщик
|Количество побед
|1
|Льюис Хэмилтон
|103
|2
|Михаэль Шумахер
|91
|3
|Себастьян Феттель
|53
|4
|Ален Прост
|51
|5
|Макс Ферстаппен
|45
|6
|Айртон Сенна
|41
|7
|Фернандо Алонсо
|32
|8
|Найджел Мэнселл
|31
|9
|Джеки Стюарт
|27
|10-11
|Джим Кларк
|25
|10-11
|Ники Лауда
|25
|...16
|Кими Райкконен
|21
|...31-35
|Валттери Боттас
|10
|...37-39
|Даниэль Риккардо
|8
|...42-49
|Серхио Перес
|6
|...50-55
|Шарль Леклер
|5
Гонщики с наибольшим количеством подиумов в Формуле-1
|Место
|Гонщик
|Количество подиумов
|1
|Льюис Хэмилтон
|195
|2
|Михаэль Шумахер
|155
|3
|Себастьян Феттель
|122
|4
|Ален Прост
|106
|5
|Фернандо Алонсо
|104
|6
|Кими Райкконен
|103
|7
|Макс Ферстаппен
|89
|8
|Айртон Сенна
|80
|9
|Рубенс Баррикелло
|68
|10
|Валттери Боттас
|67
|...27-30
|Серхио Перес
|33
Гонщики — чемпионы Формулы-1
|Место
|Гонщик
|Количество титулов
|1-2
|Михаэль Шумахер
|7
|1-2
|Льюис Хэмилтон
|7
|3
|Хуан Мануэль Фанхио
|5
|4-5
|Ален Прост
|4
|4-5
|Себастьян Феттель
|4
|6-10
|Джек Брэбем
|3
|6-10
|Джеки Стюарт
|3
|6-10
|Ники Лауда
|3
|6-10
|Нельсон Пике
|3
|6-10
|Айртон Сенна
|3
|11-17
|Макс Ферстаппен
|2
|11-17
|Фернандо Алонсо
|2
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Гонщики — обладатели поул-позишен в Формуле-1
|Место
|Гонщик
|Количество поулов
|1
|Льюис Хэмилтон
|104
|2
|Михаэль Шумахер
|68
|3
|Айртон Сенна
|65
|4
|Себастьян Феттель
|57
|5-6
|Джим Кларк
|33
|5-6
|Ален Прост
|33
|7
|Найджел Мэнселл
|32
|8
|Нико Росберг
|30
|9
|Хуан Мануэль Фанхио
|29
|10
|Макс Ферстаппен
|27
|...14
|Фернандо Алонсо
|22
|...15-17
|Валттери Боттас
|20
|...15-17
|Шарль Леклер
|20
Обладатели быстрейших кругов в Формуле-1
|Место
|Гонщик
|Количество кругов
|1
|Михаэль Шумахер
|77
|2
|Льюис Хэмилтон
|63
|3
|Кими Райкконен
|46
|4
|Ален Прост
|41
|5
|Себастьян Феттель
|38
|6
|Найджел Мэнселл
|30
|7
|Джим Кларк
|28
|8
|Макс Ферстаппен
|27
|9
|Мика Хаккинен
|25
|10
|Ники Лауда
|24
|11-13
|Фернандо Алонсо
|23
|...17-20
|Валттери Боттас
|19
|...23
|Даниэль Риккардо
|16
Гонщики, набравшие больше всего очков в Формуле-1
|Место
|Гонщик
|Количество очков
|1
|Льюис Хэмилтон
|4553,5
|2
|Себастьян Феттель
|3098
|3
|Макс Ферстаппен
|2325,5
|4
|Фернандо Алонсо
|2210
|5
|Кими Райкконен
|1873
|6
|Валттери Боттас
|1792
|7
|Нико Росберг
|1594,5
|8
|Михаэль Шумахер
|1566
|9
|Серхио Перес
|1390
|10
|Даниэль Риккардо
|1311
|...14
|Шарль Леклер
|967
|...15
|Карлос Сайнс
|874,5
|...20
|Нико Хюлькенберг
|530
|...21
|Ландо Норрис
|497
Гонщики — рекордсмены по участию в Гран-при Формулы-1
|Место
|Гонщик
|Старты
|1
|Фернандо Алонсо
|367
|2
|Кими Райкконен
|349
|3-4
|Льюис Хэмилтон
|322
|3-4
|Рубенс Баррикелло
|322
|5-6
|Михаэль Шумахер
|306
|5-6
|Дженсон Баттон
|306
|7
|Себастьян Феттель
|299
|8
|Фелипе Масса
|269
|9
|Риккардо Патрезе
|256
|10
|Ярно Трулли
|252
|11
|Серхио Перес
|247
|12
|Дэвид Култхард
|246
|13
|Даниэль Риккардо
|234
|...16
|Валттери Боттас
|212
|...24
|Нико Хюлькенберг
|193
Самые молодые гонщики Формулы-1
|Место
|Гонщик
|Возраст
|1
|Макс Ферстаппен
|17 лет 166 дней
|2
|Лэнс Стролл
|18 лет 148 дней
|3
|Ландо Норрис
|19 лет 124 дня
|4
|Хайме Альгерсуари
|19 лет 125 дней
|5
|Майк Такуэлл
|19 лет 182 дня
|6
|Рикардо Родригес
|19 лет 208 дней
|7
|Фернандо Алонсо
|19 лет 218 дней
|8
|Эстебан Туэро
|19 лет 320 дней
|9-10
|Крис Эймон
|19 лет 324 дня
|9-10
|Даниил Квят
|19 лет 324 дня
Самые старые гонщики Формулы-1
|Место
|Гонщик
|Возраст
|1
|Луи Широн
|55 лет 292 дня
|2
|Филипп Этанселен
|55 лет 191 день
|3
|Артур Лега
|54 года 232 дня
|4
|Луиджи Фаджоли
|53 года 22 дня
|5
|Адольф Брудес
|52 года 293 дня
|6
|Ханс Штук
|52 года 260 дней
|7
|Билл Астон
|52 года 127 дней
|8
|Клементе Бьондетти
|52 года 16 дней
|9
|Луи Розье
|50 лет 274 дня
|10
|Рудольф Шёллер
|50 лет 98 дней
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Рекордсмены среди команд Формулы-1
Победители Гран-при
|Место
|Команда
|Количество побед
|1
|«Феррари»
|242
|2
|«Макларен»
|183
|3
|«Мерседес»
|125
|4
|«Уильямс»
|114
|5
|«Ред Булл»
|104
|6
|«Лотус»
|81
|7-8
|«Брэбем»
|35
|7-8
|«Рено»
|35
|9
|«Бенеттон»
|27
|10
|«Тиррелл»
|23
|...13
|«Альфа Ромео»
|10
|...26-37
|«Альфа Таури»
|1
|...26-37
|«Альпин»
|1
Обладатели Кубка конструкторов Формулы-1
|Место
|Команда
|Количество титулов
|1
|«Феррари»
|16
|2
|«Уильямс»
|9
|3-4
|«Макларен»
|8
|3-4
|«Мерседес»
|8
|5
|«Лотус»
|7
|6
|«Ред Булл»
|5
|7-9
|«Купер»
|2
|7-9
|«Брэбем»
|2
|7-9
|«Рено»
|2
|10-15
|«Вануолл»
|1
|10-15
|«БРМ»
|1
|10-15
|«Матра»
|1
|10-15
|«Тиррелл»
|1
|10-15
|«Бенеттон»
|1
|10-15
|«Браун»
|1
Обладатели поул-позишен
|Место
|Команда
|Количество поулов
|1
|«Феррари»
|244
|2
|«Макларен»
|156
|3
|«Мерседес»
|137
|4
|«Уильямс»
|128
|5
|«Лотус»
|107
|6
|«Ред Булл»
|90
|7
|«Рено»
|51
|8
|«Брэбем»
|39
|9
|«Бенеттон»
|15
|10
|«Тиррелл»
|14
|11
|«Альфа Ромео»
|12
|...28-41
|«Хаас»
|1
Команды-лидеры по участию в Гран-при Формулы-1
|Место
|Команда
|Количество Гран-при
|1
|«Феррари»
|1064
|2
|«Макларен»
|936
|3
|«Уильямс»
|817
|4
|«Лотус»
|606
|5
|«Тиррелл»
|430
|6
|«Рено»
|400
|7
|«Брэбем»
|394
|8
|«Заубер»
|373
|9
|«Ред Булл»
|359
|10
|«Минарди»
|340
|...13
|«Мерседес»
|283
|...18
|«Альфа Ромео»
|204
|...21
|«Хаас»
|156
|...37
|«Альфа Таури»
|73
|...41
|«Астон Мартин»
|61
|...44-46
|«Альпин»
|56
Трассы и Гран-при
Страны, принявшие больше всего Гран-при Формулы-1
|Место
|Страна
|Количество Гран-при
|1
|Италия
|104
|2
|Германия
|79
|3
|Великобритания
|78
|4
|США
|74
|5
|Монако
|69
|6
|Бельгия
|68
|7
|Франция
|63
|8
|Испания
|60
|9
|Канада
|52
|10
|Бразилия
|49
|...26
|Россия
|8
|...27
|Азербайджан
|7
Трассы, принявшие больше всего Гран-при Формулы-1
|Место
|Трасса
|Количество Гран-при
|1
|«Аутодромо Национале ди Монца»
|72
|2
|Монте-Карло
|69
|3
|«Сильверстоун»
|58
|4
|«Спа-Франкоршам»
|56
|5
|Трасса имени Жиля Вильнёва
|42
|6
|«Нюрбургринг»
|41
|7
|«Интерлагос»
|39
|8
|«Хунгароринг»
|38
|9-10
|«Ред Булл Ринг»
|37
|9-10
|«Хоккенхаймринг»
|37
|11
|«Каталунья»
|33
|12-13
|«Зандворт»
|32
|12-13
|«Сузука»
|32
|...37-39
|«Сочи Автодром»
|8
Информация актуальна на 25.08.2023.
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