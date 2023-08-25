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Основные рекорды Формулы-1 и достижения: лучшие гонщики Формулы-1 и команды по победам, чемпионствам, Гран-при Ф-1

Все главные рекорды Формулы-1: победы в гонках, титулы, очки и другие достижения
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Рекордсмены Формулы-1
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Вся главная информация о чемпионате мира — в одном обновляемом материале.

Рекордсмены среди гонщиков Формулы-1

Гонщики — победители Формулы-1 (выигрыши Гран-при)

МестоГонщикКоличество побед
1Льюис Хэмилтон103
2Михаэль Шумахер91
3Себастьян Феттель53
4Ален Прост51
5Макс Ферстаппен45
6Айртон Сенна41
7Фернандо Алонсо32
8Найджел Мэнселл31
9Джеки Стюарт27
10-11Джим Кларк25
10-11Ники Лауда25
...16Кими Райкконен21
...31-35Валттери Боттас10
...37-39Даниэль Риккардо8
...42-49Серхио Перес6
...50-55Шарль Леклер5

Гонщики с наибольшим количеством подиумов в Формуле-1

МестоГонщикКоличество подиумов
1Льюис Хэмилтон195
2Михаэль Шумахер155
3Себастьян Феттель122
4Ален Прост106
5Фернандо Алонсо104
6Кими Райкконен103
7Макс Ферстаппен89
8Айртон Сенна80
9Рубенс Баррикелло68
10Валттери Боттас67
...27-30Серхио Перес33

Гонщики — чемпионы Формулы-1

МестоГонщикКоличество титулов
1-2Михаэль Шумахер7
1-2Льюис Хэмилтон7
3Хуан Мануэль Фанхио5
4-5Ален Прост4
4-5Себастьян Феттель4
6-10Джек Брэбем3
6-10Джеки Стюарт3
6-10Ники Лауда3
6-10Нельсон Пике3
6-10Айртон Сенна3
11-17Макс Ферстаппен2
11-17Фернандо Алонсо2
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Гонщики — обладатели поул-позишен в Формуле-1

МестоГонщикКоличество поулов
1Льюис Хэмилтон104
2Михаэль Шумахер68
3Айртон Сенна65
4Себастьян Феттель57
5-6Джим Кларк33
5-6Ален Прост33
7Найджел Мэнселл32
8Нико Росберг30
9Хуан Мануэль Фанхио29
10Макс Ферстаппен27
...14Фернандо Алонсо22
...15-17Валттери Боттас20
...15-17Шарль Леклер20

Обладатели быстрейших кругов в Формуле-1

МестоГонщикКоличество кругов
1Михаэль Шумахер77
2Льюис Хэмилтон63
3Кими Райкконен46
4Ален Прост41
5Себастьян Феттель38
6Найджел Мэнселл30
7Джим Кларк28
8Макс Ферстаппен27
9Мика Хаккинен25
10Ники Лауда24
11-13Фернандо Алонсо23
...17-20Валттери Боттас19
...23Даниэль Риккардо16

Гонщики, набравшие больше всего очков в Формуле-1

МестоГонщикКоличество очков
1Льюис Хэмилтон4553,5
2Себастьян Феттель3098
3Макс Ферстаппен2325,5
4Фернандо Алонсо2210
5Кими Райкконен1873
6Валттери Боттас1792
7Нико Росберг1594,5
8Михаэль Шумахер1566
9Серхио Перес1390
10Даниэль Риккардо1311
...14Шарль Леклер967
...15Карлос Сайнс874,5
...20Нико Хюлькенберг530
...21Ландо Норрис497

Гонщики — рекордсмены по участию в Гран-при Формулы-1

МестоГонщикСтарты
1Фернандо Алонсо367
2Кими Райкконен349
3-4Льюис Хэмилтон322
3-4Рубенс Баррикелло322
5-6Михаэль Шумахер306
5-6Дженсон Баттон306
7Себастьян Феттель299
8Фелипе Масса269
9Риккардо Патрезе256
10Ярно Трулли252
11Серхио Перес247
12Дэвид Култхард246
13Даниэль Риккардо234
...16Валттери Боттас212
...24Нико Хюлькенберг193

Самые молодые гонщики Формулы-1

МестоГонщикВозраст
1Макс Ферстаппен17 лет 166 дней
2Лэнс Стролл18 лет 148 дней
3Ландо Норрис19 лет 124 дня
4Хайме Альгерсуари19 лет 125 дней
5Майк Такуэлл19 лет 182 дня
6Рикардо Родригес19 лет 208 дней
7Фернандо Алонсо19 лет 218 дней
8Эстебан Туэро19 лет 320 дней
9-10Крис Эймон19 лет 324 дня
9-10Даниил Квят19 лет 324 дня

Самые старые гонщики Формулы-1

МестоГонщикВозраст
1Луи Широн55 лет 292 дня
2Филипп Этанселен55 лет 191 день
3Артур Лега54 года 232 дня
4Луиджи Фаджоли53 года 22 дня
5Адольф Брудес52 года 293 дня
6Ханс Штук52 года 260 дней
7Билл Астон52 года 127 дней
8Клементе Бьондетти52 года 16 дней
9Луи Розье50 лет 274 дня
10Рудольф Шёллер50 лет 98 дней
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Рекордсмены среди команд Формулы-1

Победители Гран-при

МестоКомандаКоличество побед
1«Феррари»242
2«Макларен»183
3«Мерседес»125
4«Уильямс»114
5«Ред Булл»104
6«Лотус»81
7-8«Брэбем»35
7-8«Рено»35
9«Бенеттон»27
10«Тиррелл»23
...13«Альфа Ромео»10
...26-37«Альфа Таури»1
...26-37«Альпин»1

Обладатели Кубка конструкторов Формулы-1

МестоКомандаКоличество титулов
1«Феррари»16
2«Уильямс»9
3-4«Макларен»8
3-4«Мерседес»8
5«Лотус»7
6«Ред Булл»5
7-9«Купер»2
7-9«Брэбем»2
7-9«Рено»2
10-15«Вануолл»1
10-15«БРМ»1
10-15«Матра»1
10-15«Тиррелл»1
10-15«Бенеттон»1
10-15«Браун»1

Обладатели поул-позишен

МестоКомандаКоличество поулов
1«Феррари»244
2«Макларен»156
3«Мерседес»137
4«Уильямс»128
5«Лотус»107
6«Ред Булл»90
7«Рено»51
8«Брэбем»39
9«Бенеттон»15
10«Тиррелл»14
11«Альфа Ромео»12
...28-41«Хаас»1

Команды-лидеры по участию в Гран-при Формулы-1

МестоКомандаКоличество Гран-при
1«Феррари»1064
2«Макларен»936
3«Уильямс»817
4«Лотус»606
5«Тиррелл»430
6«Рено»400
7«Брэбем»394
8«Заубер»373
9«Ред Булл»359
10«Минарди»340
...13«Мерседес»283
...18«Альфа Ромео»204
...21«Хаас»156
...37«Альфа Таури»73
...41«Астон Мартин»61
...44-46«Альпин»56
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Трассы и Гран-при

Страны, принявшие больше всего Гран-при Формулы-1

МестоСтранаКоличество Гран-при
1Италия104
2Германия79
3Великобритания78
4США74
5Монако69
6Бельгия68
7Франция63
8Испания60
9Канада52
10Бразилия49
...26Россия8
...27Азербайджан7

Трассы, принявшие больше всего Гран-при Формулы-1

МестоТрассаКоличество Гран-при
1«Аутодромо Национале ди Монца»72
2Монте-Карло69
3«Сильверстоун»58
4«Спа-Франкоршам»56
5Трасса имени Жиля Вильнёва42
6«Нюрбургринг»41
7«Интерлагос»39
8«Хунгароринг»38
9-10«Ред Булл Ринг»37
9-10«Хоккенхаймринг»37
11«Каталунья»33
12-13«Зандворт»32
12-13«Сузука»32
...37-39«Сочи Автодром»8

Информация актуальна на 25.08.2023.

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