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Bugatti Veyron и Porsche 918 Spyder сразились с болидом Формулы-1 в дрэг-битве

На YouTube-канале Carwow появилось видео, посвящённое гонке на четверть мили по правилам дрэг-рейсинга, в которой спорткары Bugatti Veyron и Porsche 918 Spyder соревновались с машиной Формулы-1 Red Bull RB8 2012 года.

Болид Red Bull, который принёс Себастьяну Феттелю третье чемпионство, сохранил свой оригинальный атмосферный двигатель V8 от Renault мощностью порядка 800 лошадиных сил. В заездах им управлял Лиам Лоусон, резервный гонщик австрийской команды.

Права на видео принадлежат Carwow. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Carwow.

Bugatti Veyron была представлена в комплектации восьмилитровым квад-турбо двигателем W16 мощностью 1001 л. с. Двигатель Porsche 918 Spyder послабее — 887 л. с., однако немецкая машина легче французского гиперкара — 1647 против 1888 килограммов.

Быстрее всех дистанцию в четверть мили предсказуемо преодолел болид Red Bull — ему понадобилось на это 9,1 секунды. Porsche 918 Spyder показал время в десять секунд ровно, а Bugatti Veyron прошла дистанцию лишь за 12,2 секунды.