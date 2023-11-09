Хилл: долгое время у «Мерседеса» был лучший двигатель, но в аэродинамике есть упущения

Экс-пилот Формулы-1 Деймон Хилл поделился мнением о текущей форме «Мерседеса» и объяснил, что ухудшение их результатов может быть связано с работой аэродинамического отдела.

«Меня беспокоит, что в течение долгого времени доминирование «Мерседеса» действительно ограничивалось их силовой установкой. У них был лучший двигатель на протяжении очень долгого времени, а аэродинамика всегда немного отличалась от «Ред Булл». Если вы помните, в конце предыдущего регламента Формулы-1 они продолжали сохранять относительно низкий рейк на болиде, в то время как на «Ред Булл» он был огромным.

Они шли впереди, и все стали подражать «Ред Булл» с их очень высоким рейком. Но «Мерседес» настойчиво и упорно придерживался своей концепции. Они придерживались другой аэродинамической концепции, а затем появились новые правила. Хочу задать вопрос: упускает ли «Мерседес» какую-то хитрость? Со временем они также потеряли немало хороших специалистов по аэродинамике из-за других команд», — сказал Хилл в подкасте Sky Sports.