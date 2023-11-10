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Масса рассказал, как он был ментально уничтожен, будучи напарником Алонсо

Масса рассказал, как он был ментально уничтожен, будучи напарником Алонсо
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Бразильский пилот «Феррари» Фелипе Масса, который выступал за «красных» вместе с Фернандо Алонсо с 2010 по 2013 год, рассказал о ситуации, когда президент команды Лука ди Монтедземоло оказал на него психологическое влияние, разрушившее его ментальную стабильность.

«На самом деле это было не очень честно. Я не могу сказать, что они делали что-то не так, но то, как я работал и как команда смотрела на него, было действительно некомфортно. Например, я помню, как однажды мы начали разрабатывать симулятор, потому что у «Ред Булл» симулятор намного лучше, даже у «Макларена» по сравнению с «Феррари» он был лучше, поэтому мы очень, очень усердно работали над симулятором, я и он.

Потом он внезапно приехал в середине сезона и сказал: «Я больше не хочу ходить на симулятор, потому что это ничего не даёт и никак не помогает симулятору». Поэтому он решил перестать работать на симуляторе, но я ещё продолжал работать, потому что был не в лучшей форме, а в том сезоне у нас была не очень хорошая машина, так что я очень усердно работал.

Вдруг мы едем в Сингапур, где он выигрывает гонку. После гонки Монтедземоло, который был нашим президентом, выступил в СМИ и сказал: «Невероятно видеть Фернандо, он так много работает с командой каждую неделю на симуляторе, встречи проходят каждую неделю».

Ещё раз, это то, что абсолютно уничтожает вас ментально. Он потрясающий гонщик, его талант невероятен, но, знаете, также важна и другая деталь, вы должны чувствовать себя комфортно», — сказал Масса в подкасте Track Limits.

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