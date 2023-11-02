Самый драматичный финал в истории Ф-1: именно его Масса хочет обесценить 15 лет спустя

В истории Формулы-1 немало захватывающих и драматичных финалов — чего стоит хотя бы развязка сезона-2021 на последнем круге Гран-при Абу-Даби. Но, пожалуй, самой драматичной из всех уже многие годы остаётся концовка Гран-при Бразилии 2008 года. А разве может быть что-то драматичнее сражения, чемпион которого определяется уже после клетчатого флага — и до того, как об этом узнал поверженный соперник?

Сегодня, ровно 15 лет спустя, Фелипе Масса готов судиться, чтобы вычеркнуть из истории те события и переписать на себя титул чемпиона мира 2008 года. В честь круглой даты предлагаем вспомнить события, которые бразилец хочет отменить.

До клетчатого флага и после него

Перед решающей гонкой сезона Хэмилтон опережал Массу на семь очков — это был существенный перевес. Льюису достаточно было финишировать в топ-5, чтобы даже при условии победы Фелипе сохранить за собой первую строчку. А в скорости Массы сомневаться не приходилось — он выиграл поул с преимуществом почти в 0,4 секунды.

Масса со старта уверенно рванул вперёд, в то время как Хэмилтон вёл гонку осторожно, удерживая комфортное для себя место в топ-5. Более того, за 20 кругов до финиша, когда на втором пит-стопе побывал Себастьян Феттель на «Торо Россо», британец вышел на четвёртую позицию. Британца ситуация полностью устраивала.

Масса отрывается на старте Фото: Paul Gilham/Getty Images

Однако за пять кругов до финиша над трассой пошёл дождь — и стратегам пришлось принимать непростые решения. У Массы было преимущество, «Феррари» могла себе позволить повременить и первым позвала в боксы Кими. Одновременно с ним на пит-лейн нырнул и Хэмилтон — оба перешли на промежуточные шины для сырой трассы.

Кругом спустя сменил резину и Фелипе — его запаса хватало, чтобы не потерять во время пит-стопа лидерства. Хэмилтон со своей остановки вернулся в гонку пятым, однако сзади уже много кругов напирал Феттель. За два круга до финиша Льюис ошибается в «Джунсао» и пропускает Себа — гонщик «Макларена» выпадает из топ-5 и тем самым открывает Массе дорогу к титулу.

Хэмилтон сражается с Трулли и Глоком Фото: Paul Gilham/Getty Images

Фелипе пересекает линию финиша с преимуществом в 13 секунд — гонщик празднует победу, а в боксах «Феррари» его отец вместе с механиками — чемпионский титул. Однако гонка ещё не окончена — остальным пилотам тоже необходимо завершить последний круг: Алонсо финиширует вторым, у Райкконена третье место, у Феттеля — четвёртое.

Пятым в тот самый «Джунсао» входил Тимо Глок. Немец, когда под финиш грянул дождь, решил попробовать продержаться на шинах для сухого асфальта. На мокрой трассе Глок с трудом пилотировал машину и не смог сдержать ни Феттеля, ни Хэмилтона. Льюис опередил беспомощную «Тойоту», пересёк линию финиша пятым и с преимуществом в одно очко стал чемпионом мира.

Масса ищет справедливости

Риск Глока, к слову, оправдался. До дождя он занимал седьмую позицию, а так опередил Хейкки Ковалайнена и стал шестым. Тем не менее на гонщика и его семью обрушились с ненавистью: разъярённые тифози были уверены, что Тимо специально отдал Хэмилтону позицию, чтобы обеспечить британцу титул — мол, немец помог машине с мотором «Мерседеса».

«Были итальянские журналисты, которые тыкали в меня пальцем и спрашивали, сколько мне заплатил Хэмилтон, — вспоминал Глок в 2021 году. — Семья получала письма, моим родителям писали, как меня пристрелят, что меня нужно исключить из спорта. Я не представлял, какими ужасными могут быть люди».

Тимо Глок Фото: Vladimir Rys/Getty Images

Для Фелипе Массы та победа была последней в Формуле-1. В следующем году «Феррари» сделает шаг назад, а на «Хунгароринге» в шлем Фелипе прилетит элемент подвески от «Брауна» Рубенса Баррикелло. Бразилец оказался в больнице и чудом не потерял глаз, но выбыл до конца сезона. Именно в этот момент, когда Масса восстанавливался, стало публично известно о заговоре «Рено» на Гран-при Сингапура 2008-го.

Нельсон Пике-младший признался, что по приказу Флавио Бриаторе сознательно устроил аварию, чтобы подстроить появление автомобиля безопасности и обеспечить победу Алонсо. И уже тогда Фелипе призывал отменить результаты гонки. «Это ограбление, из-за него я проиграл чемпионат, — говорил Масса в октябре 2009-го. — В футболе, если судья за деньги подстроил результаты игры, результат аннулируют. «Ювентус» понизили в лиге, а Бриаторе просто отпускают домой! Это неправильно».

Масса на подиуме в Бразилии в 2008 году Фото: Ker Robertson/Getty Images

О намерении подать в суд с требованием пересмотра итогов сезона-2008 Масса заявил в апреле этого года — более десяти лет бразильца изъедало это поражение. Причём бразилец не комментирует, что в том самом Гран-при Сингапура он был впереди Хэмилтона, пока механики «Феррари» не ошиблись на пит-стопе.

Перспективы Фелипе в суде выглядят сомнительно — очень сложно себе представить, как суд может обязать Формулу-1 переписать результаты. Но если Масса сможет отменить Гран-при Сингапура, то он фактически отменит и драму на «Интерлагосе», смелый риск Тимо Глока, сражения Себастьяна Феттеля. Пойдёт ли это кому-то на пользу и будет ли справедливо? Масса считает, что да.