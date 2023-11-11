Экс-пилот Ф-1: поставил бы, что Эллиот и Шумахер окажутся в «Альпин»

Экс-пилот Формулы-1 Франк Монтаньи заявил, что Майк Эллиот, недавно покинувший «Мерседес», и Мик Шумахер, который проводил тесты с «Альпин» в гонках на выносливость, могут оказаться вместе во французской команде. Монтаньи также отметил влияние руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа.

«Мы знаем, что Вольф очень хочет посадить Шумахера в болид. Мы знаем, что потенциально он может участвовать в WEC за «Альпин», но пока что они набирают персонал.

У меня такое ощущение, что между двумя командами будет заключено соглашение. Я бы рискнул угадать и поставил бы небольшую сумму на то, что Эллиот окажется в «Альпин» вместе с Шумахером», — приводит слова Монтаньи GPFans.

Ранее Мик Шумахер высказывал своё желание вернуться в Формулу-1 и категорично отказался участвовать в Формуле-Е.