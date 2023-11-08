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Мик Шумахер сделал категоричное заявление по поводу своей карьеры

Мик Шумахер сделал категоричное заявление по поводу своей карьеры
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Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер рассказал, что не планирует переходить в Формулу-Е.

«Буду честен и скажу, что нет. Мне нравятся двигатели внутреннего сгорания и запах топлива. К сожалению, Формула-E на данный момент не является для меня подходящей категорией», — сказал Шумахер на канале TuttoMotoriWeb в YouTube.

Напомним, Шумахер покинул «Хаас», боевым пилотом которого являлся, после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. В середине декабря прошлого года «Феррари» и Мик приняли обоюдное решение не продлевать сотрудничество, проработав вместе четыре года. Шумахер был частью академии гонщиков «Феррари».

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

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