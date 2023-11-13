Американский пилот выразил желание присоединиться к «Андретти» в Формуле-1

Американский пилот команды Andretti Autosport в IndyCar Кайл Кирквуд рассказал о желании присоединиться к проекту «Андретти» в Формуле-1. Напомним, Международная автомобильная федерация (ФИА) одобрила заявку «Андретти» на вступление в Формулу-1. Окончательное решение предстоит принять руководству гоночной серии.

«Да, я надеюсь, что Майкл Андретти рассмотрит меня. Но я думаю, что сейчас я и так счастлив в той ситуации, в которой нахожусь. Мне нравится жить в США. Мне нравится возможность поехать во Флориду в свободное время, которое вы получаете в IndyCar, в отличие от Формулы-1. Мне нравится минимальное количество поездок здесь, в IndyCar.

В Формуле-1 есть много вещей, которые отталкивают. Переход от IndyCar к Формуле-1 слишком резкий. При этом, я думаю, что в детстве, когда ты занимался картингом, ты всегда хотел заниматься картингом номер один.

Да, мне было бы трудно отказать какой-либо команде оттуда. Это просто связано с тем, что я молодой парень, занимающийся картингом и уважающий всех ребят из Формулы-1. Помню, когда я был очень молод, я думал, что, если бы я просто пилотировал болид Формулы-1, это сделало бы мою жизнь удавшейся.

Затем это изменилось, и я подумал, что, если я буду управлять машиной IndyCar, моя жизнь всё равно будет полноценной. Это то, в чём я меняюсь», — приводит слова Кирквуда Autosport.