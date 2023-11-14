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Валттери Боттас выпустил календарь на 2024 год со своими обнажёнными снимками

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас выпустил на 2024 год календарь с собственными обнажёнными фотографиями. Календарь получил название Bottass (Bott и ass выделены разными цветами).

Фото: https://twitter.com/ValtteriBottas

Фото: https://twitter.com/ValtteriBottas

Фотосессия проходила в одном из водоёмов города Аспен в штате Колорадо (США). Боттас отметил, что $ 5 с продаж каждого календаря (экземпляр стоит $ 22) пойдут в фонд изучения и борьбы с раком простаты.

В настоящий момент Боттас занимает 15-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе 10 очков. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (524 балла), досрочно завоевавший чемпионский титул в этом сезоне.

Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото:

Ранее Боттас рассказал, как решить проблему обгонов вне трассы и срезания поворотов.