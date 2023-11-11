Валттери Боттас рассказал, как решить проблему обгонов вне трассы и срезания поворотов

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас предложил решение, чтобы не допускать срезания поворотов трассы и обгонов вне её пределов в гонках Формулы-1. Напомним, на Гран-при США пилоты пользовались возможностью совершать обгоны за пределами трассы и компенсировать своим темпом выписанный штраф.

«В некоторых ситуациях, когда ты застреваешь за соперником на 10 кругов, то если ты теряешь 10 секунд, можно взять на себя штраф. Это интересно, такая ситуация происходит довольно редко. Всё зависит только от ситуации. Очевидно, что, если ты совершаешь обгон, выезжая за границы трассы, тебе необходимо вернуть позицию.

Был бы там гравий, проблем бы не было. В Австрии внесли хорошие изменения. Они добавляют гравий в подобные места, то же самое было с «Параболикой» в Монце, там была полоса из гравия. Это просто работает. Чувствую, что в ФИА начинают понимать это, потому что в этом направлении у них много работы. Они не могут определить каждый недочёт, но на следующий год, возможно, будут решения, которых мы ожидаем. Думаю, что за это серьёзно взялись», — приводит слова Боттаса Racingnews365.