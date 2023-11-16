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Ferrari SF90 XX Stradale поставила рекорд трассы «Фьорано» для дорожных машин

Ferrari SF90 XX Stradale поставила рекорд трассы «Фьорано» для дорожных машин
Ferrari SF90 XX Stradale на трассе «Фьорано»
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На автодроме «Фьорано», который принадлежит Ferrari, установлен новый рекорд круга для дорожных машин. Раффаэле де Симоне за рулём Ferrari SF90 XX Stradale преодолел трассу за 1.17,309, что на 1,4 секунды быстрее предыдущего рекорда. Заезды прошли 16 октября, однако Ferrari сообщила о них только сейчас.

Ferrari SF90 XX Stradale на трассе «Фьорано»

Ferrari SF90 XX Stradale на трассе «Фьорано»

Фото: Ferrari

SF90 XX Stradale, которая участвовала в заездах, оснащена гибридным 4-литровым твин-турбо двигателем V8 с углом развала цилиндров 90 градусов. Мощность силовой установки вместе с электромоторами превышает 1000 лошадиных сил. В то же время автомобиль получил облегчённые карбоновые диски и шины Michelin Cup2R. Максимальная скорость этого автомобиля — 320 км/ч, а до ста он разгоняется с места за 2,3 секунды.

Отметим, что предыдущий рекорд тоже был установлен SF90, но в базовой версии с пакетом Assetto Fiorano.

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